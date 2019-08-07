Архангельск, , 18:37 — REGNUM

Более тысячи предложений и замечаний поступило по результатам рассмотрения проекта терсхемы в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Все они анализируются и рассматриваются в рамках общественных обсуждений, которые завершаются завтра, 8 августа. Об этом на брифинге с журналистами сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мусор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всего поступило 1044 предложения — как от органов местного самоуправления, так и от общественных организаций и жителей. В сравнении с результатами общественных слушаний, которые проводились в феврале, это более чем в два раза меньше, что, безусловно, свидетельствует о том, что население стало лучше понимать суть внедряемых изменений», — заявил министр.

Он отметил, что среди жителей области есть те, кто считает возможным продолжать использовать действующие в пределах агломерации полигоны захоронения ТКО — в черте Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В то же время в соответствии с законодательством такие объекты не могут функционировать более 25 лет. Не за горами и достижение предельного уровня по наполненности полигонов, в частности в Новодвинске он должен быть закрыт уже в 2020 году. Имеют значение и экологические, и экономические аспекты.

«В свое время эти полигоны были обустроены в соответствии со СНИПами и ГОСТами, которые действовали в то время. Но сегодня объекты такого типа недопустимы — в них не предусмотрены отвод фильтрата, его сбор и обезвреживание, нет ограждений, нет отвалки по краям полигонов, из-за чего они расползаются. Более того, на всех трех объектах зафиксировано глубинное горение. Таким образом, модернизация их очень затратна, что в случае выбора такого варианта серьезно повлияло бы на тариф по утилизации ТКО, а соответственно — и на кошелек каждого жителя», — подчеркнул Александр Ерулик.

Важно также отметить, что закрытие существующих полигонов позволит привлечь федеральные средства на их рекультивацию.

Большая часть предложений касается также раздельного сбора мусора. На сегодня в терсхеме предусмотрен двухконтейнерный сбор ТКО. Это, по мнению экспертов, на первом этапе наиболее приемлемый вариант, так как на специализированных предприятиях отходы всё равно проходят досортировку.

«Со временем, когда будет отлажена логистика, в том числе — по реализации полезных фракций, можно будет ввести и сортировку по пяти-шести фракциям, как этого хочет часть жителей области», — пояснил Александр Ерулик.

Достаточно много предложений поступило в части исключения из терсхемы инсинераторов — установок для сжигания мусора. При этом многие представители общественности ссылались на опыт скандинавских стран, где, по их мнению, сбор и утилизация ТКО организованы самым оптимальным способом. В то же время только в Финляндии действуют десять заводов по сжиганию отходов, а образующийся шлак используется в землеустроительных работах по всей стране.

Напомним, в Архангельской области планируют установить 15 инсинераторов. При чем некоторые из них появятся в черте Архангельска.

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«Мы изучили предложения рынка по устройствам термического обезвреживания отходов. Большинство из них имеют экологические сертификаты. При этом они предусматривают не только сжигание ТКО при высоких температурах, но и имеют систему дожига, что позволяет не допускать выброс в атмосферу вредных веществ выше допустимых норм», — отметил Александр Ерулик.

В числе предложений, которые получили отражение в терсхеме, оказались: расширение перечня несанкционированных свалок, уточнение их координат и объемов, корректировка местоположения земельных участков для размещения контейнерных площадок и пунктов временного складирования ТКО и ряд других.

Второй этап общественных обсуждений с учетом полученных предложений запланирован с 12 по 26 августа. После утверждения терсхемы будут проведены конкурсные процедуры по отбору регионального оператора, который в свою очередь должен будет провести торги на услуги по транспортировке ТКО и обратиться в агентство по тарифам и ценам для установления тарифа по вывозу и утилизации ТКО для населения.

«К работе с новым оператором необходимо приступить до конца года», — резюмировал Александр Ерулик.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Экоцентр», ставшая в прошлом году региональным оператором по обращению с отходами в Архангельской области, расторгнула контракт с правительством региона. Причиной несостоявшегося сотрудничества с областью могли стать трудности, связанные со строительством межмуниципального полигона.

Напомним, сначала «Экоцентр» запланировал строительство полигона в Рикасихе — идея вызвала народные волнения и после многотысячных митингов и акций протеста было принято решение о переносе места строительства полигона. В настоящее время чиновники рассматривают возможность строительства полигона в районе 30 км федеральной трассы М-8. Но и этот выбор вызывает протесты северян.

Добавим, что в министерстве природы РФ Архангельская область была названа самым проблемным регионом мусорной реформы.