Волгоград, , 18:15 — REGNUM

Волгоградский металлургический комбинат за летние месяцы 2019 года отремонтировал 17 объектов на своей территории. В первую очередь строители обновили пешеходные эстакады на предприятии, а также привели в порядок подпорную стену главного спуска. Кроме нового покрытия тротуаров специалисты управления капитального строительства восстановили металлические ограждения, возвели недостающие перекрытия переходов. Преобразования ждут и фасад заводоуправления — его оформят в фирменных цветах предприятия, сообщили 7 августа в пресс-службе комбината.

За годы эксплуатации некоторые пешеходные дорожки разрушились до основания. Передвигаться по ним было не только некомфортно, но и опасно. Так, в южной части предприятия на эстакаду обвалилась железобетонная плита перекрытия, и рабочие почти год были вынуждены перемещаться по проезжей части.

Преобразования коснулись и бытовых помещений внутри комбината — отремонтированы душевые и раздевалки. Сквер Металлургов теперь решено разделить на три условные части: центральную, семейную и мемориальную. После обновления зелёная зона перед заводом станет местом отдыха для всех жителей Краснооктябрьского района Волгограда.