Челябинск, , 18:15 — REGNUM

В Челябинске областные власти в третий раз пытаются продать особняк на Цвиллинга, 8. Конкурс начнётся 8 августа и пройдёт на новых условиях.

Стартовой ценой аукциона назначен один рубль. Заявки будут принимать до 1 октября, а 8-го предстоит подвести итоги и назвать победителя. Новый владелец должен будет к 1 октября 2022 году восстановить исторический облик здания XIX века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова — И.П. Кузнецова» является объектом культурного наследия регионального значения. В последние годы здание не используется и разрушается.

Его уже продавали, в последний раз итоги аукциона подвели в феврале. Тогда конкурс выиграл один из местных бизнесменов. Но до подписания договора дело так и не дошло.

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