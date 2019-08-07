Великий Новгород, 7 августа 2019, 18:13 — REGNUM
В социальных учреждениях Новгородской области создаются специальные «зелёные комнаты» для детей, ставших жертвами насилия или свидетелями подобных действий. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, первая такая комната откроется в Демянске, в комплексном центре социального обслуживания.
Проект будет реализован на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Зелёная комната» — специализированное помещение, разделённое перегородкой с зеркалом Гезеллавыглядит как зеркало с одной стороны, с другой — затемнённое стекло . Позволяет следователям и законным представителям ребёнка наблюдать за ходом его общения с психологом. Цель таких комнат — помочь детям, ставшим жертвами насилия, легче перенести следственные мероприятия и быстрее пройти реабилитацию. Кабинет оснащён записывающим оборудованием, видеозапись можно использовать в суде без повторного допроса потерпевшего.
Помимо Демянска, «зелёная комната» появится в Старой Руссе, в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В 2020 году запланировано открытие таких комнат ещё в пяти социальных учреждениях области.
Напомним, что в Новгородской области реализуется комплекс мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства. На создание «зелёных комнат» и открытие отделений временного проживания для женщин с детьми, подвергшихся насилию, будет направлено около 25 млн рублей, в том числе 13 млн рублей средств из областного бюджета.