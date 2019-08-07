Великий Новгород, , 18:13 — REGNUM

В социальных учреждениях Новгородской области создаются специальные «зелёные комнаты» для детей, ставших жертвами насилия или свидетелями подобных действий. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, первая такая комната откроется в Демянске, в комплексном центре социального обслуживания.

Проект будет реализован на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Помимо Демянска, «зелёная комната» появится в Старой Руссе, в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В 2020 году запланировано открытие таких комнат ещё в пяти социальных учреждениях области.

Напомним, что в Новгородской области реализуется комплекс мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства. На создание «зелёных комнат» и открытие отделений временного проживания для женщин с детьми, подвергшихся насилию, будет направлено около 25 млн рублей, в том числе 13 млн рублей средств из областного бюджета.