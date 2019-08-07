Симферополь, , 18:05 — REGNUM

В Крыму оборудуют автостоянки на границе с Украиной в районе Джанкоя. Об этом 7 августа на выездном совещании сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Они уже сейчас разрабатывается под общественный транспорт и под транспорт, который едет через границу», — отметил глава РК. По его словам, финансирование проекта будет осуществлено из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее В Крыму ужесточили штрафные санкции за нелегальную перевозку пассажиров, подняв штраф до 400 тысяч рублей. Позже глава Крыма внёс предложение в правительство РФ разрешить местным властям отнимать у перевозчиков, работающих под «чёрным флагом», машины.

Об этом: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины