Казань, , 17:59 — REGNUM

Поисковики Татарии завершили экспедицию в Белоруссии. В состав отряда вошли представители поисковых организаций Казани, Набережных Челнов, Закамского и Лаишевского районов, сообщили ИА REGNUM в общественной молодежной организации «Объединение «Отечество».

На полях Гродненского района Белоруссии, где летом 1941 года сражались в отступлении окружённые подразделения 3-й и 10-й армий Западного фронта, в том числе, 86-я стрелковая дивизия имени Татарского ВЦИК, бойцы которых в основном были призваны на фронт из Казани, были обнаружены останки 10 воинов Красной Армии.

Среди вещей погибших найдены: медальон, который оказался пустым; а также два именных предмета, которые в дальнейшем будут вовлечены в архивно-исследовательскую работу для выяснения данных об их владельцах.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Татарии на фронт ушли порядка 700 тыс. жителей, только половина из них вернулась домой. Республика поставляла воинским подразделениям свыше 600 видов военной продукции, каждый шестой самолёт производился в Татарии. Только один Казанский пороховой завод поставил на фронт свыше 100 тыс. тонн пороха.