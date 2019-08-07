Ставрополь, , 17:51 — REGNUM

Комплексы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 55 единиц введены в эксплуатацию на Ставрополье в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения». Они установлены на федеральных и региональных трассах, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Новые комплексы помимо скоростного режима фиксируют выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение движения по полосам и непредоставление преимущества в движении пешеходу. Камеры в автоматическом режиме записывают не только фото, но и сохраняют видеозапись момента нарушения.

Системы фиксации также снабжены алгоритмом распознавания автомобилей. Водитель, превысивший скорость и скрывший госномера машины, будет наказан двойным штрафом. В МВД напомнили, что на сегодняшний день на территории Ставрополья действует 130 комплексов комплексов фиксации ПДД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Дагестане до конца 2024 года власти намерены установить 110 камер фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД на автодорогах федерального, регионального и местного значения. За этот же период планируется установка семи автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств.