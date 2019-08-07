Майкоп, , 17:32 — REGNUM

Международный летний языковой лагерь в Адыгее принял детей этнических адыгов (черкесов) из Иордании. Участниками смены, которая продлится до 29 августа, стали десять детей в возрасте от девяти до 14 лет. Площадка организована Майкопским государственным технологическим университетом на базе оздоровительного лагеря «Лань», пишет 7 августа ТАСС.

«Летний детский языковой лагерь открыт в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между МГТУ и образовательными и общественными организациями Иордании. Его цель — обучение детей этнических черкесов из Иордании адыгейскому языку и их знакомство с исторической родиной — Адыгеей», — рассказала агентству проректор по научной работе и инновационному развитию университета Татьяна Овсянникова.

Ежедневно в течение трёх недель для воспитанников лагеря преподаватели МГТУ будут проводить двухчасовые занятия по адыгейскому языку. По словам Овсянниковой, для детей из Иордании также будут организованы экскурсии, чтобы гости могли познакомиться с природой Адыгеи, культурой и традициями народов республики.

Напомним, во время и после Кавказской войны XIX века адыги вместе с другими родственными народами массово выехали в Османскую империю, а на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов, помимо Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края, проживают в более чем в 50 зарубежных странах.

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