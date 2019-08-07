Кыштым, Челябинская область, , 17:14 — REGNUM

В Челябинской области более 20 семей Кыштыма получают новое жильё. Их заселяют в новую трёхсекционную пятиэтажку на улице Гагарина в развитом микрорайоне города — Каолиновом.

В новый дом заезжают семьи, которые ранее жили в ветхих домах или в нежилых помещениях. Ключи от квартир им вручила глава города Людмила Шеболаева.

Из областного бюджета на покупку жилья в новом доме было потрачено 45 млн рублей. Квартиры новосёлы получили по договору социального найма.