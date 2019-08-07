Курск, , 17:02 — REGNUM

В Курскую область для встречи с врио губернатора Романом Старовойтом 7 августа прибыл главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн, сообщил портал «Секунда».

Андрей Каприн Rosminzdrav.ru

В регионе одновременно фиксируется и высокий показатель выявляемости онкологических заболеваний, и высокий уровень смертности от рака. Старовойт планирует провести работу с Минздравом, чтобы снизить уровень смертности от онкологии.

«Нам нужно сделать так, чтобы не пациенты вынуждены были выезжать в Москву, а помощь была доступна дистанционно благодаря современным методам. Мы обязаны сделать самую современную онкологическую службу в стране, у нас для этого есть вся база», — заявил врио губернатора.