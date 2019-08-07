Москва, , 16:57 — REGNUM

В Москве в Парке Горького 10 и 11 августа пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, сообщает сайт парка.

Парк Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все два дня будет идти «грандиозный концерт», вход на который будет свободным.

Среди заявленных звёзд, выступления которых планируются — Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Бьянка, MC Doni и другие. В анонсе говорится, что концерты будут идти нон-стопом восемь часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 10 и 11 августа согласованы акции протеста оппозиции.

Отметим, что в минувшие выходные, 3 и 4 августа, в парке также была обширная музыкальная программа с участием музыкальных звёзд.

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