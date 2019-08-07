Челябинск, , 16:45 — REGNUM

В Челябинске отменяют аукцион по продаже участков земли на территории Каштакского бора. Такое поручение дала врип мэра Наталья Котова, пишет Накануне.Ru.

На территории бора планировалось строить жильё. Общая площадь трёх участков составила около 5 тыс. кв. метров. В границы памятника природы участки не входят и относятся к собственности муниципалитета.

Тем не менее Наталья Котова изучила всю информацию об аукционе и поручила его отменить.

Отметим, ранее против продажи участков выступили в областном минэкологии. Там заявили, что не дадут разрешения на проезд через бор техники и не станут одобрять проведение коммуникаций.