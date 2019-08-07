Саратов, , 16:30 — REGNUM

68 429 кг запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции было изъято Саратовской таможней за 5 лет. Об этом 7 августа сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Мероприятия проходили совместно с транспортными прокуратурами и территориальными Управлениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора, по Саратовской области, Пензенской области, Республике Мордовия.

«Только в 2018 году было проведено 57 проверочных мероприятий торговых сетей, рынков, оптово-распределительных центров, из которых в 29 случаях было выявлено более 7,5 тонн сельскохозяйственной продукции (яблоки, груши, сыр, томаты, сыры), странами происхождения которых являлись Польша, Турция, Германия, Литва, Испания, Италия, Австрия. Кроме того, была при ввозе на территорию Российской Федерации выявлена партия свиного шпика весом более 16 тонн, страной происхождения являлась Испания», — сообщают сотрудники саратовской таможни.

А за 6 месяцев 2019 года сотрудниками ведомства была осуществлена 41 проверка. В 14 случаях были выявлены запрещенные к ввозу сыры, спортивное питание общим весом 317 кг.