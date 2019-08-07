Калуга, , 16:23 — REGNUM

Сегодня, 7 августа, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента с 70-летием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Митрополит Климент (cc) Makarios30

Владыка Климент управлял патриаршими приходами РПЦ в Канаде и США. На протяжении почти тридцати лет он несёт архипастырское служение в Калужской епархии.

«Сопрягая эти труды с важным послушанием главы Издательского Совета, Вы вносите свой весомый вклад в развитие просветительской деятельности Церкви, повышение качества выпускаемой книжной продукции. Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, душевного мира и неоскудевающей помощи Божией в Вашем дальнейшем архипастырском делании», — говорится в поздравлении патриарха Кирилла.

С юбилеем митрополита Калужского и Боровского Климента также сердечно поздравили представители духовенства и общественности, прихожане калужских храмов, известные писатели, лауреаты Патриаршей литературной премии.