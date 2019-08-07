Невинномысск, Ставропольский край, , 16:30 — REGNUM

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено против 31-летней жительницы города Невинномысска в Ставропольском крае. Подозреваемая попыталась поджечь инспектора полиции, которая хотела выяснить местонахождение её дочери, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Полиция Мвд.рф

Инцидент произошёл 8 мая 2019 года. В этот день инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Невинномысску пришла в дом подозреваемой, чтобы поговорить с ней об исчезновении её семилетней дочери.

Однако вместо дачи пояснений женщина облила инспектора горючей жидкостью и подожгла. Потерпевшая не получила тяжёлых травм благодаря находившимся рядом оперуполномоченным полиции, которые быстро потушили пламя.

Пропавшая девочка была найдена в тот же день. Оказалось, что она была в гостях у своей бабушки. Следствие назначило в отношении поджигательницы психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в избиении полицейского обвинялся 44-летний житель города Красноярска. По данным следствия, фигурант дела отказался исполнить законные требования сотрудника правоохранительного органа, после чего набросился на него с кулаками.