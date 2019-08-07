Санкт-Петербург, 7 августа 2019, 16:20 — REGNUM
В сентябре 2019 года вновь состоится Санкт-Петербургский международный морской фестиваль. Он ежегодно проходит в Петропавловской крепости при поддержке Главного командования ВМФ России, Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга и Центрального военно-морского музея.
Сегодня, 7 августа, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении субсидии на подготовку и проведение фестиваля, сообщили в Смольном.
В рамках фестиваля отметят День российской тельняшки, которой в 2019 году исполнятся 145 лет.
«По традиции на мероприятии будет поднят флаг праздника с изображенной на нем тельняшкой. Флаг предоставит руководитель объединения «Митьки» Дмитрий Шагин», — отметили городские власти.
На фестивале будет организована концертная программа, пройдут мастер-классы и соревнования, будут работать интерактивные зоны.
Кроме того, пройдет торжественная церемония принятия присяги кадетов Морской школы.
1 сентября (по новому стилю) в 1874 году Великий князь Константин Николаевич Романов подписал одобренный императором Александром II Приказ № 115, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса российского флота. Производство тельняшек было организовано в Петербурге в конце 19 века.
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