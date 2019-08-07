Ирвайн, США, , 17:37 — REGNUM

Разработчики из Blizzard Entertainment представили специальных маунтов (ездовых животных) в честь 15-летней годовщины World of Warcraft. Игроки остались крайне недовольны «подарком», сообщает Shazoo 7 августа.

Новый ролик на YouTube-канале компании посвящён алебастровым ездовым животным, которых игроки могут приобрести за реальные деньги. Игроки посчитали, что 15 лет платить за игру и получать платные подарки в её годовщину — неправильно. Фанаты поставили ролику 17 тыс. дизлайков при 1,6 тыс. лайков

World of Warcraft — это самая популярная MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) в мире. Действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной Warcraft, где игроки могут создать своего персонажа и отправиться в опасные приключения.

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