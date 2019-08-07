Обнинск, Калужская область, , 16:09 — REGNUM

Порядка 960 детей уже записались в новую школу № 17, которая построена в 55-м микрорайоне города Обнинска Калужской области. В образовательном учреждении будет открыто шесть первых классов. Всего школа рассчитана на 1100 учеников, по информации начальника управления общего образования города Татьяны Волнистовой, 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа готовится к учебному году Admobninsk.ru

В новой школе уже завершены внутренние работы, благоустраивается территория. В учреждение поставлена мебель и оборудование для спортивных залов.

«Для всех классов закуплены учебники, а 9 августа ожидается поставка лабораторного оборудования», — сказала Татьяна Волнистова.

В остальных школах Обнинска также завершается подготовка к занятиям. В период с 12 по 19 августа в общеобразовательных учреждениях будет проходить комиссионная проверка. В состав комиссии вошли представители городской администрации, управления общего образования, отдела МВД, Росгвардии, специалисты МЧС и санитарной службы. Кстати, работе комиссии предшествовала проверка пожарной безопасности и охраны школ.