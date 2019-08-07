Симферополь, , 16:01 — REGNUM

Представители украинской церкви незаконно осуществляют свою деятельность в Крыму, поэтому рано или поздно им придётся освободить занимаемое ими здание в Симферополе. Такое мнение 7 августа журналистам высказала министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина, комментируя попытки оспорить решение Арбитражного суда Крыма о расторжении договора аренды здания.

«Они подали апелляцию, но данная организация в Крыму не оформлена как юридическое лицо. Органы юстиции отказали им в регистрации религиозной организации, соответственно, они вне закона осуществляют свою деятельность. Я уверена, что решение первой инстанции будет оставлено в силе», — отметила министр.

Напомним, в июле 2019 года Арбитражный суд РК принял решение о расторжении договора аренды здания в центре Симферополя, где долгое время располагались представители украинской раскольнической церкви.

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