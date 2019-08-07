Симферополь, 7 августа 2019, 16:01 — REGNUM
Представители украинской церкви незаконно осуществляют свою деятельность в Крыму, поэтому рано или поздно им придётся освободить занимаемое ими здание в Симферополе. Такое мнение 7 августа журналистам высказала министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина, комментируя попытки оспорить решение Арбитражного суда Крыма о расторжении договора аренды здания.
Напомним, в июле 2019 года Арбитражный суд РК принял решение о расторжении договора аренды здания в центре Симферополя, где долгое время располагались представители украинской раскольнической церкви.
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