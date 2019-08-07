Сеул, , 16:10 — REGNUM

В период с августа по сентябрь 2019 года в Непале, Дании, Греции и Монголии пройдет ряд мероприятий, посвященных культуре и искусству Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 12 по 20 августа команда Meon Project, куда входят южнокорейские эксперты по танцам, музыке и медиа-искусству, посетит Непал. В рамках своего визита южнокорейские специалисты проведут творческий лагерь для местных деятелей искусства, а также продемонстрируют свои медиа-работы.

Кроме того, в Национальном театре Непала состоится спектакль «Как Южная Корея познакомилась с искусством».

С 15 по 22 августа другая команда «Korean Green Tea» отправится в Копенгаген, Дания с семинарами на тему чайной культуры Южной Кореи.

C 21 августа по 4 сентября команда ITDA посетит Грецию, чтобы познакомить местных жителей с южнокорейской литературой, а с 28 августа по 8 сентября команда Creative Thon посетит Монголию, расскажет местным жителям об умной ферме, выращивании овощей и вегетарианстве.

Известно, что все мероприятия пройдут при поддержке Корейского фонда (Korea Foundation).