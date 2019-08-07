Москва, , 15:52 — REGNUM

В Москве ожидается погодный коллапс 8 и 9 августа, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров», — цитирует РИА Новости её слова.

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Синоптики ожидают появление в столице мощного атлантического циклона, а вместе с ним дожди с грозами и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, атмосферное давление будет аномально слабым — 740−741 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уже с завтрашнего дня, 8 августа, синоптики обещают ухудшение погоды.

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