Липецк, , 15:45 — REGNUM

Обновленный фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Силикатный Липецкой области 7 августа. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в торжественной церемонии принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

ФАП является структурным подразделением городской поликлиники № 9. Он расположен в здании управления Липецкого силикатного завода. Помещения пункта по инициативе предприятия были отремонтированы и приведены в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

В фельдшерско-акушерском пункте есть кабинеты амбулаторного приема, вакцинопрофилактики, физиотерапевтический кабинет, смотровой и процедурный кабинеты, а также оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи — электрокардиограф, дефибриллятор и пульсоксиметр. С целью обеспечения доступности и надлежащего качества первичной медико-санитарной помощи для местных жителей будет организован приём участкового терапевта.

«Это прекрасный пример сотрудничества власти и бизнеса. К сожалению, пока у нас не так много руководителей, которые заботятся о здоровье работников своего предприятия и членов их семей», — отметил Игорь Артамонов.