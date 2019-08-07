Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM

Свердловской области должны выделить 22 млрд рублей из федерального бюджета на дороги. Об этом заявил областной замминистра транспорта Денис Чегаев.

Ремонт дороги Sakhalin.gov.ru

1,9 млрд из указанной суммы федеральные власти передали уже в этом году. В целом же на дороги до 31 декабря 2019 года потратят более 3 млрд рублей, отметил чиновник.

Федеральное финансирование проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги будут поступать до 2024 года.

Напомним, до 31 октября 2019 года в регионе должны сдать более 130 км автодорог. Это 80,2 км областных дорог, почти 20 км дорог в Екатеринбурге и 29,8 км в Нижнем Тагиле.

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