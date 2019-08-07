Екатеринбург, 7 августа 2019, 15:33 — REGNUM
Свердловской области должны выделить 22 млрд рублей из федерального бюджета на дороги. Об этом заявил областной замминистра транспорта Денис Чегаев.
1,9 млрд из указанной суммы федеральные власти передали уже в этом году. В целом же на дороги до 31 декабря 2019 года потратят более 3 млрд рублей, отметил чиновник.
Федеральное финансирование проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги будут поступать до 2024 года.
Напомним, до 31 октября 2019 года в регионе должны сдать более 130 км автодорог. Это 80,2 км областных дорог, почти 20 км дорог в Екатеринбурге и 29,8 км в Нижнем Тагиле.
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