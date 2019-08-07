Варшава, , 16:56 — REGNUM

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич посетила офис польской студии CD Project RED. Она назвала экскурсию по студии «лучшим Ведьмачьим опытом в её жизни», сообщалось в Twitter-аккаунте Хиссрич 6 августа.

https://twitter.com/LHissrich/status/1158699612670238720

Хиссрич приятно удивилась тому, что многие разработчики поддерживают предстоящий сериал и ждут его выхода. Также она отметила «удивительный прогресс» Cyberpunk 2077 — следующей игры CD Projekr RED.

Напомним, польская студия CD Projekt RED наиболее известна по серии ролевых игр «Ведьмак». Третья часть их франшизы получила несколько наград «игра года» и считается одной из лучших видеоигр в истории индустрии.

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