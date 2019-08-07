Качканар, Свердловская область, , 15:11 — REGNUM

В Свердловской области суд удовлетворил иск прокуратуры о лишении водительских прав четырёх жителей города Качканара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорные органы установили, что указанные граждане страдают заболеваниями (речь идёт о наркомании и алкоголизме), при которых по действующему законодательству управление транспортными средствами небезопасно.

Информация о лишении граждан права на управление автотранспортом внесена в единую базу данных Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области по аналогичным причинам водительских прав лишили восьмерых жителей Верхней Салды. По итогам надзорных мероприятий прокуратура вышла с исками в суд и они были удовлетворены.

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