Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM

В Свердловской области сдадут почти 130 км дорог, ремонтируемых в рамках профильного нацпроекта. Об этом заявил замглавы ФКУ «Уралавтодор» Алексей Комольцев на пресс-конференции.

Сейчас ремонтируются 80,2 км областных дорог, почти 20 км дорог в Екатеринбурге и 29,8 км в Нижнем Тагиле. Дороги планируют сдать до 31 октября 2019 года. Пока что не доделана и половина всех работ.

Из федеральных средств в регион предоставлено 1,9 млрд рублей, чуть более 1 млрд рублей дала самой область, а оставшаяся часть идёт из муниципальных бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Напомним, ранее замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснил, в чём причина задержек в ремонте центральных дорог города. По словам вице-мэра, виноваты энергетики и МУП «Водоканал», срывающие сроки работ.

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