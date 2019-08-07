Ирвайн, США, , 16:53 — REGNUM

Для коллекционной карточной игры Hearthstone вышло крупное сюжетное дополнение «Спасители Ульдума». Об этом разработчики сообщили в Twitter-аккаунте игры 6 августа.

https://twitter.com/PlayHearthstone/status/1158785956394262528

Помимо новой сюжетной линии, в «Спасителях Ульдума» появятся 135 новых карт и уникальные ежедневные задания. Игрокам предстоит объединиться с легендарной Лигой Исследователей и дать отпор Рафааму с его командой злодеев.

Hearthstone — это многопользовательская коллекционная карточная игра, события которой происходят в популярной фэнтезийной вселенной Warcraft. Проект быстро завоевал популярность игроков и стал одной из актуальных киберспортивных дисциплин.

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