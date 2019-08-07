Ирвайн, США, 7 августа 2019, 16:53 — REGNUM
Для коллекционной карточной игры Hearthstone вышло крупное сюжетное дополнение «Спасители Ульдума». Об этом разработчики сообщили в Twitter-аккаунте игры 6 августа.
https://twitter.com/PlayHearthstone/status/1158785956394262528
Помимо новой сюжетной линии, в «Спасителях Ульдума» появятся 135 новых карт и уникальные ежедневные задания. Игрокам предстоит объединиться с легендарной Лигой Исследователей и дать отпор Рафааму с его командой злодеев.
Hearthstone — это многопользовательская коллекционная карточная игра, события которой происходят в популярной фэнтезийной вселенной Warcraft. Проект быстро завоевал популярность игроков и стал одной из актуальных киберспортивных дисциплин.
Читайте ранее в этом сюжете: The Sims 4 получит обновление, посвящённое бренду Moschino