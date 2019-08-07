Шадринск, Курганская область, , 15:09 — REGNUM

В Курганской области детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, кормили просроченными продуктами питания. Также были обнаружены опасные спортивные площадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зауралья.

В ходе проверки безопасности детского отдыха, сотрудниками прокуратуры города Шадринска были выявлены в семи пришкольных лагерях продукты питания с истёкшим сроком годности.

В детском загородном лагере «Салют» выявлена неисправная пожарная сигнализация. В одном из пришкольных лагерей электрощитовая была захламлена горючими веществами, что создает угрозу пожара.

При проведении проверки в лагерях вскрыты факты содержания спортивных игровых площадок в неудовлетворительном состоянии. На одной из них, к примеру, были размещены строительные материалы, которые могли травмировать детей.

По итогам проверки в отношении 22 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях в связи с нарушениями пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

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