Тверь, , 15:02 — REGNUM

Школьники из Иркутской области, уже почти две недели отдыхающие в Твери, успели побывать на нескольких экскурсиях, увидеть главные достопримечательности Верхневолжья, поучаствовать в викторинах, спортивных конкурсах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 7 августа. Задачу по созданию для гостей из пострадавшей от наводнений Иркутской области всех необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления поставил перед профильными ведомствами губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего 26 июля в Тверскую область из Иркутской области прибыли 100 школьников, от семи до 17 лет. Дети, по поручению главы региона, разместились в загородном оздоровительном лагере «Чайка» Осташковского городского округа. По словам самих детей, в Тверской области они получили не только положительные эмоции, но и новые знания, а многие из юных гостей хотели бы ещё раз приехать в Верхневолжье.

Гости уже побывали на экскурсиях в Императорском дворце, а также — на теплоходной экскурсии по Селигеру, посетили Богородицкий Житенный монастырь и Нило-Столобенскую пустынь. Сотрудники Областной станции юных натуралистов провели для них мастер-классы естественно-научной направленности и практические занятия в «Лаборатории на колесах»: дети смогли самостоятельно провести небольшие исследования на специальном оборудовании. В самом лагере для детей проводятся спортивные состязания, викторины, экологические эстафеты и другие мероприятия. В последний день отдыха, 13 августа, для школьников запланирована поездка в детский технопарк «Кванториум», а также посещение тверских предприятий.

«Впечатлений много. Мне больше всего запомнились экскурсии в монастыри. Также в лагере проходили различные интересные квесты, у нас очень дружный отряд, отзывчивые вожатые», — рассказала 14-летняя Ксения Гаранская из города Тулун Иркутской области.

Виктору Кушнаренко больше всего понравились экскурсии по Императорскому дворцу, 12-летняя Кристина Авдеенко получила удовольствия от игр на свежем воздухе, Вадим Ожогин рассказал, что больше всего ему понравилось расположение лагеря на берегу озера.

Отметим, что Тверская области в числе первых откликнулась на ситуацию в Иркутской области — об этом, в том числе, говорил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента РФ с членами правительства РФ 3 июля.