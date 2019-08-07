Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM

Учебный год в пострадавшей от паводка Иркутской области начнется по плану. Об этом заявил 7 августа в Петербурге заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что график восстановительных работ был нарушен из-за второй волны наводнения, накрывшей Приангарье в конце июля.

По словам Мутко, вторая волна паводка затронула ещё 30 населённых пунктов, было подтоплено около 1,5 тыс домов.

«Учебный год начнётся по плану. Все школы будут восстановлены, те, которые мы планируем. Те школы, которые попали в зону подтопления, восстанавливать не будем. Будут компенсационные мероприятия приняты. Мы уже выбрали новые места под новые школы, детские сады, под жильё», — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, на восстановление жилищных прав граждан правительство России перевело 10 млрд рублей. На сегодняшний день 11 семей получили жильё.

«С учётом новой волны, к сожалению, где-то 700 домов добавится. Если мы раньше думали 3400 домов, то сейчас в принципе уже под четыре тысячи домов, которые потребуется восстанавливать полностью. Которые разрушены или нецелесообразно их восстанавливать», — добавил Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулуне и Нижнеудинске Иркутской области идёт подготовка к строительству новых домов для людей, потерявших жильё во время летних паводков.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшие от паводка иркутяне могут не дождаться новых домов до зимы