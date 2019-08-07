Ачинск, Красноярский край, , 14:52 — REGNUM

В Ачинске 7 августа встречают жителей, эвакуированных 6 августа в Красноярск в связи с ЧП в войсковой части.

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации Ачинска, поезд с эвакуированными (286 человек, в том числе 73 ребёнка) прибыл в 15:30 на станцию Ачинск-1. Людей развозили по домам на специально выделенных для этого автобусах.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае под Ачинском 5 августа произошёл пожар в воинской части. В результате возгорания и последовавших за ним взрывов погиб один человек, 13 пострадали, в том числе шестеро госпитализированы. Из опасной зоны пришлось эвакуировать людей. Ущерб оценивается, возбуждено уголовное дело.

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