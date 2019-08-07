Махачкала, , 14:55 — REGNUM

Представители союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проведут аудит материально-технической базы колледжей Дагестана. Специалисты проверят их на соответствие международным стандартам ассоциации WorldSkills, пишет 7 августа ТАСС.

Проверки будут продолжаться два дня (8 и 9 августа) и охватят девять колледжей, расположенных в городах Махачкала, Каспийск и Буйнакск. Добавим, что данный аудит организован по поручению председателя правительства Дагестана Артёма Здунова, отданному в июле 2019 года.

Напомним, региональные чемпионаты WorldSkills в Дагестане проводятся ежегодно с 2016 года. В 2019 году, на четвёртом по счёту чемпионате, прошли соревнования студентов средних специальных учебных заведений республики по более чем 40 компетенциям.