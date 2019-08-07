Тбилиси, , 14:46 — REGNUM

Правительство Грузии приняло постановление об утверждении сроков осеннего призыва на срочную службу в ряды Вооруженных сил страны. Соответствующий документ опубликован на сайте «Законодательный вестник Грузии».

Осенний призыв пройдет с 12 августа по 28 декабря. Всего на срочную службу планируется призвать 4,1 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Отмечается, что в силах обороны будут служить 1,5 тыс. новобранцев, в пенитенциарной службе — 1,2 тыс. человек, в МВД — 1,2 тыс., в специальной службе государственной охраны — 200 человек.

Отметим, продолжительность срочной службы в Грузии составляет 12 месяцев. От службы в армии могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб на службе.