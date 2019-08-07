Москва, , 14:45 — REGNUM

В учреждениях здравоохранения столицы не хватает персонала, который умеет работать на новой технике. Об этой проблеме сообщил 7 августа мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент некомплект рентген-лаборантов в столице составляет 15%. С учётом планов закупить новую аппаратуру, этот показатель может возрасти ещё больше, и техника будет простаивать, отметил Собянин.

«Количество оборудования вырастет процентов на 30, значит и количество людей, работающих на нём, должно вырасти. Нагрузка на лаборантов ещё увеличится, об этом надо думать, чтобы поставив оборудование, мы имели кадровую базу, чтобы это оборудование работало», — заявил мэр Москвы.