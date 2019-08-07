Курган, , 14:42 — REGNUM

В Курганской области срок предоставления ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2020 года увеличится с 1,5 до 3 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Размер данной ежемесячной выплаты в Зауралье составляет 10 347 рублей. Эту меру поддержки получают 2,6 тысяч курганских семей.

В 2019 году на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография» выделено 299,2 млн рублей.