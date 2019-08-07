Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали за совершение развратных действий пассажира авиарейса «Симферополь — Санкт-Петербург». Начата доследственная проверка.

Как сообщили 7 августа в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, в дежурную часть полиции в аэропорту «Пулково» поступила информация о том, что на борту самолета, летящего в Петербург из столицы Республики Крым, пассажир демонстрирует свои гениталии.

«По прибытию самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково», — отметили в транспортной полиции.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

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Напомним, в Челябинске 28 июля извращенец демонстрировал свои половые органы детям на детской площадке. Как пишут местные СМИ, гражданин буквально танцевал голым на площадке перед детьми. После он скрылся, но был задержан.