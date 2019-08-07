Киев, 7 августа 2019, 14:53 — REGNUM
За семь месяцев 2019 года количество зарегистрированных на Украине электрокаров выросло на 53% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили 7 августа в ассоциации автопроизводителей Украины.
Более 90% всех украинских электрокаров являются подержанными, отметили в ассоциации.
Наиболее популярным электрокаром на Украине является Nissan Leaf, на втором месте Tesla Model S, третий по популярности электромобиль — BMW i3.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит на Украине зелёные номера для электрокаров, а также новые дорожные знаки.
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