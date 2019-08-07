Саратов, , 14:27 — REGNUM

Организовать горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарственными средствами приказала министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина. Об этом 7 августа сообщает ИА «СаратовБизнесКонсалтинг».

Соответствующий документ был подписан региональным министром. Горячая линия должна работать ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9 до 16 час. по телефону: 8 (8452) 670−638

Сотрудники ГУ «Саратовский аптечный склад» обязаны будут информировать граждан о законодательстве в области льготного лекарственного обеспечения, наличии препаратов и медицинских изделий в льготных перечнях, факте выписки льготного рецепта, процедуре его обеспечения.

Напомним, в июле 2019 года в Саратовской области было возбуждено уголовное дело по факту перебоев в обеспечении льготными лекарствами.