Нур-Султан, , 14:25 — REGNUM

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев раскритиковал работу департамента полиции Павлодарской области, сообщает 7 августа агентство «Казинформ».

7 августа состоялся прием главы МВД граждан по личным вопросам. Жительница Павлодарской области обратилась с жалобой на бездействие местной полиции. В частности, сотрудники полиции более семи месяцев отказывались возбуждать уголовное дело по факту гибели двух человек из-за взрыва газового баллона.

Непосредственно во время приема граждан Тургумбаев связался с департаментом полиции Павлодарской области и приказал подготовить приказ о наказании.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев внес представление в администрацию президента Казахстана об освобождении начальника полиции по Атырауской области Аяна Дуйсембаева с занимаемой должности.

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