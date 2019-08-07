Нур-Султан, 7 августа 2019, 14:25 — REGNUM
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев раскритиковал работу департамента полиции Павлодарской области, сообщает 7 августа агентство «Казинформ».
7 августа состоялся прием главы МВД граждан по личным вопросам. Жительница Павлодарской области обратилась с жалобой на бездействие местной полиции. В частности, сотрудники полиции более семи месяцев отказывались возбуждать уголовное дело по факту гибели двух человек из-за взрыва газового баллона.
Непосредственно во время приема граждан Тургумбаев связался с департаментом полиции Павлодарской области и приказал подготовить приказ о наказании.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев внес представление в администрацию президента Казахстана об освобождении начальника полиции по Атырауской области Аяна Дуйсембаева с занимаемой должности.
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