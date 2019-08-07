Москва, , 14:28 — REGNUM

В медицинских учреждениях Москвы обновят рентгеновскую технику и оборудование лучевой диагностики в столичных медучреждениях. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны сделать стандарт обеспечения лучевой диагностикой для наших поликлиник. Там ещё много устаревшего оборудования — не цифровые рентгенаппараты, плюс часть оборудования по срокам требует замены», — отметил Собянин.

Так, принято решение внедрить во взрослых поликлиниках повышенный стандарт оснащения оборудованием лучевой диагностики, в частности, установить рентге­нов­ские аппараты во всех филиалах поликлиник, где для этого существуют технические возможности. Помимо этого, решено обновить оборудование лучевой диагностики в больницах и поликлиниках, заменив устаревшее на новую технику. В первую очередь, из эксплуатации должны быть выведены аналоговые приборы. В рамках выполнения данных задач будет закуплено 487 единиц цифрового оборудования, в частности 30 КТ, 31 МРТ, 108 маммографов, 299 рентгеновских аппаратов.

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