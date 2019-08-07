Манила, , 14:06 — REGNUM

Правительство Филиппин объявило вспышку лихорадки Денге в стране национальной эпидемией, сообщает Sindonews.

Министерство здравоохранения Филиппин зарегистрировало 146 062 случая заболевания лихорадкой Денге с января по конец июля 2019 года. Этот показатель на 98% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Сообщается также, что с января 2019 года 622 человека погибли от этого заболевания.

Министр здравоохранения Филиппин Франциско Дуке III заявил об усилении ответных мер, позволив местным органам власти использовать специальный фонд быстрого реагирования. Речь идет о мерах по борьбе с местами размножения комаров-переносчиков лихорадки Денге.

В 2017 году правительство президента Филиппин Родриго Дутерте запретило вакцину от лихорадки Денге, после того, как французский производитель сообщил, что вакцина может иметь серьезные последствия для пациентов, которые ранее не подвергались воздействию вируса.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, другие страны Юго-Восточной Азии также сообщили об увеличении числа случаев заболевания лихорадкой Денге в 2019 году. На 29 июня 2019 года в Малайзии было зарегистрировано 62 421 случай заболевания, а во Вьетнаме 81 132 случая заболевания лихорадкой Денге.