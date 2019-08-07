Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:12 — REGNUM

Власти Танзании запретили использование стробоскопов и сирен на общественных и частных транспортных средствах, передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Многие тук-туки, известные как «баджаджи», и мотоциклетные такси, известные в стране как «Бода Бода», часто используют мигалки и сирены для привлечения клиентов.

«Тук-туки с мигалками путают людей на улицах. Можно подумать, что это конвой главы государства, прибывшего в город, но это всего лишь водители тук-туков», — сказал начальник полиции Дар-эс-Салама Лазаро Мамбосаса на пресс-конференции в эфире Ayo TV .

Он предупредил о введении наказания за подобные действия и сказал, что те, кто проигнорирует директиву, могут быть арестованы.

Машины скорой помощи, полицейские машины и другие государственные транспортные средства освобождены от данного нововведения, добавил Мамбосаса.