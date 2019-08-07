Нью-Дели, , 16:05 — REGNUM

Согласно данным организации Grow-Trees, в Индии с 2010 года более 500 компаний, а также отдельные лица посадили более 3,5 миллионов деревьев. Сообщается, что после созревания, данные растения будут компенсировать выработку в общей сложности 70 700 тонн углекислого газа в год.

Данные деревья были посажены в рамках социально ориентированной программы Grow-Trees. Сообщается, что, заплатив 85 рупий за саженец (примерно 78 рублей), каждый желающий может посадить дерево в Индии. По сообщению индийских СМИ, данная инициатива не только улучшает экосистему в стране, но и способствует увеличению уровня временной занятости.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», около 45% земель Индии деградировали из-за вырубки лесов, непригодных методов ведения сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и чрезмерного извлечения подземных вод. Стоит отметить, что более двух третей данной земли подлежит восстановлению путем посадки новых растений.

«Наша компания является примером сочетания технологий и социальных инициатив. Нам удалось сделать участие в социально значимой программе по восстановлению растительности легкодоступной», — заявил генеральный директор Grow-Trees Бикрант Тивари.