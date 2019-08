Додома, , 14:08 — REGNUM

Правительство Танзании высоко оценило роль компании «Под одним солнцем» (Under the same sun) в сокращении количества случаев убийств и насилия в отношении альбиносов с 2008 г. по 2018 г. За десять лет число подобных случаев снизилось с 40 до 8 в год.

По информации танзанийского новостного издания «Rai», выступая на пресс-конференции, организованной в пединституте Бутимба в городе Мванзе основатель компании Питер Эш сообщил, что для организации и правительства это стало большим достижением.

«Количество убийств или случаев насилия резко сократилось, если в 2008 году число подобных инцидентов составляло 40 в год, то в прошлом году их количество снизилось до восьми. И говоря уже о ситуации на 2019 год, мы можем сообщить, что было зарегистрировано только два подобных случая», — добавил Эш.

Тем не менее, отмечается, что, несмотря на достигнутые результаты, 90% альбиносов в Танзании по-прежнему подвергаются стигматизации в обществе и дискриминации в связи с чем многие не могут устроиться на работу.

«С чем альбиносы продолжают сталкиваться, так это со стигматизацией и отсутствием возможности трудоустройства. Люди обзывают их различными животными … тем не менее, мы продолжаем просвещать население», — рассказал глава компании.

Кроме того, по словам Эша, уменьшилось количество мужчин, покидающих свои семьи из-за того, что их жены родили альбиносов.

Эш подчеркнул, что компания решила осуществлять свою деятельность именно в Танзании в связи с продолжающимися актами насилия в отношении альбиносов, в том числе и отрезания у них частей тела, существующих вследствие суеверных представлений у населения. Однако благодаря усилиям по просвещению населения в этом вопросе стали заметны положительные результаты.

Эш призвал Правительство страны и частные организации рассмотреть возможность трудоустройства данной группы населения.