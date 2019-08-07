Бужумбура, , 14:27 — REGNUM

В Бурунди продолжается эпидемия малярии. Правительство пытается бороться с ней, призывая граждан использовать противомоскитные сетки.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в Бурунди каждый второй человек страдает от малярии. Согласно данным, опубликованным УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов) ООН, по состоянию на 21 июля 2019 года с начала этого года в стране было зарегистрировано более 5,7 млн случаев инфицирования заболеванием, из которых 1801 закончились летальным исходом

Напомним, что население Бурунди составляет около 11 млн человек. Как сообщается в докладе УКГВ, с мая этого года число случаев заболевания малярией в Бурунди увеличилось на почти 3 млн.

Правительство Бурунди официально не объявило чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией малярии в стране несмотря на то, что несколько международных организаций призывали власти страны сделать это.

Приблизительно 1800 человек умерли от болезни с начала года. Это означает, что ситуация с болезнью до сих пор не поставлена под контроль властями. Согласно докладу УКГВ ООН, всего за одну неделю, с 15 по 21 июля, в Бурунди было зарегистрировано более 150 000 новых случаев заболевания малярией, из них 65 закончились летальным исходом.

Как отмечается, основная проблема заключается в том, что правительство Бурунди отказывается официально объявлять о чрезвычайной ситуации в отношении малярии, несмотря на призывы международных организаций.

В последние десятилетия усилия по борьбе с малярией в стране активизировались, однако с 2015 года меры стали ослабевать.