Цхинвал, , 13:41 — REGNUM

Раненных в ходе спецоперации по задержанию опасных преступников милиционеров доставят в медицинское учреждение министерства внутренних дел России. Об этом сообщил журналистам 7 августа министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев, передает ИА Рес.

16 июля Сослан Пухаев и Захар Гатикоев получили тяжелые огнестрельные ранения в грудь во время преследования Андрея Кабисова и Сармата Габараева, позже найденных на территории Грузии.

Как отметил Точиев, направление раненых в российское медучреждение носит плановый характер. Пострадавшие уже были прооперированы в Южной Осетии. Сослану Пухаеву югоосетинские хирурги провели операцию совместно с приглашенным коллегой из России — главным хирургом Северо-Кавказского Федерального округа Валерием Тотиковым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Бибилов посетил раненых выделил на их лечение 1 млн. рублей.

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