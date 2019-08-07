Калуга, , 13:36 — REGNUM

Реорганизация системы здравоохранения с целью оптимизации и улучшения качества оказания медицинской помощи населению стала темой встречи губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с коллективом центральной больницы Бабынинского района, сообщили 7 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения

Общаясь с персоналом больницы, глава области говорил о квалификации медицинских работников. Анатолий Артамонов подчеркнул, что хороший врач и фельдшер, обслуживающие свой участок, могут снизить количество посещений поликлиник и больниц. По мнению губернатора, чуткое отношение медиков к своим пациентам, принятие верного решения при первом осмотре должны избавить людей от потребности ехать к врачу, работающему вдали от места их проживания.

В 2019 году в Калужской области создано шесть межрайонных медицинских центров. Одновременно две городские больницы Калуги помимо основных функций взяли на себя обслуживание населения двух близлежащих районов. Кроме того, в 2019 году за счет регионального бюджета планируется закупить и установить 43 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Важнейшей составляющей станет проводимая в области активная работа по цифровизации здравоохранения. Так, в настоящее время в медицинских организациях проходит внедрение региональной медицинской информационной системы.