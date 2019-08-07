Магас, , 13:29 — REGNUM

Фонд помощи детям Магаса, страдающим онкологическими заболеваниями, открыт в мэрии столицы Ингушетии. Его назвали «Мы — вместе!». О создании благотворительной организации сообщил мэр города Беслан Цечоев.

Он отметил, что фонд призван оказывать помощь «маленьким героическим жителям Магаса», которые борются с тяжелым недугом.

«У нас нет возможности помочь всем, но можем помочь тому, кто рядом с нами, потому что хотим видеть его здоровым, веселым, играющим с другими детьми в парках и сквериках нашего города», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Он также рассказал, что сбор средств будет осуществляться различными способами. Будут приниматься и денежные пожертвования и вырученные от продажи на благотворительных акциях средства.

https://www.instagram.com/p/B0yf0N1hHR1/