Магас, 7 августа 2019, 13:27 — REGNUM
В Магасе демонтировали станционный пост полиции на проспекте Идриса Зязикова. Он находился там с момента основания города и был необходим с точки зрения безопасности, так как находился в самом оживленном месте, где были сосредоточены административные, культурные, деловые и торговые учреждения.
Среди них в том числе здания правительства и парламента, президентский дворец, здание администрации города Магаса, а также Башня Согласия и здание национальной телерадиокомпании. О демонтаже поста сообщил на своей странице в Instagram мэр города Магаса Беслан Цечоев.
«Есть мнение, что стационарные посты — это устаревшая форма контроля, тем более что Магас в числе самых безопасных городов», — отметил градоначальник.