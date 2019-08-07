Магас, , 13:27 — REGNUM

В Магасе демонтировали станционный пост полиции на проспекте Идриса Зязикова. Он находился там с момента основания города и был необходим с точки зрения безопасности, так как находился в самом оживленном месте, где были сосредоточены административные, культурные, деловые и торговые учреждения.

Среди них в том числе здания правительства и парламента, президентский дворец, здание администрации города Магаса, а также Башня Согласия и здание национальной телерадиокомпании. О демонтаже поста сообщил на своей странице в Instagram мэр города Магаса Беслан Цечоев.

«Есть мнение, что стационарные посты — это устаревшая форма контроля, тем более что Магас в числе самых безопасных городов», — отметил градоначальник.

https://www.instagram.com/p/B0z8wrohcAw/