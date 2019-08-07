Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM

Подрядчики не желают заявляться на торги по ремонту дорог в Екатеринбурге. Об этом заявил транспортный вице-мэр Алексей Бубнов на пресс-конференции.

Ремонт дороги Torange.biz

По словам чиновника, в мэрии хотели найти исполнителей на пять городских объектов, включая мост на ул. Шевченко, однако никто так и не заявился на конкурс.

Бубнов признал, что на узком рынке «нет большого количества желающих» на дорожные работы. Многие исполнители не имеют соответствующей техники или материалов.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга оправдались за затянувшийся ремонт дорог в Екатеринбурге. Вина лежит на МУП «Водоканал» и энергетиках, которые срывают сроки работ, считают в горадминистрации.

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